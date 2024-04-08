В Венгрии сочли 2023 год провальным для Евросоюза

2023 год оказался провальным для Евросоюза, потому что его руководство не смогло обеспечить мир на континенте, втягивается в конфликт на Украине и защищает интересы украинских олигархов, а не европейских фермеров. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, выступая на слушаниях в комитете по европейским делам национального парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"2023 год был годом провала в ЕС. Он не смог сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и безопасности в Европе. Брюссель находится на стороне войны и делает все возможное, чтобы втянуть Европу непосредственно в конфликт [на Украине]", - заявил Бока, опубликовавший тезисы своего выступления в социальных сетях.

Он считает, что "Евросоюз не смог оказать существенной помощи государствам-членам в восстановлении их экономики после кризиса и укреплении глобальной конкурентоспособности". "ЕС не смог обуздать нелегальную миграцию и помочь своим участникам защитить их внешние границы. Брюссель бросил европейских фермеров и встал на сторону украинских олигархов. Брюссель ничего не сделал для борьбы с коррупцией и конфликтами интересов в институтах ЕС, но использует доступ к своим фондам для оказания грубого политического давления", - отметил министр.

Бока рассчитывает, что "2024 год может стать годом перемен в ЕС". "Брюссель должен измениться, встать на сторону мира, а не войны", - заявил представитель венгерского правительства. По его мнению, руководство Евросоюза должно "сосредоточиться на взаимосвязанности и конкурентоспособности, а не на экономической изоляции и неразумном централизованном планировании", не допускать нелегальной миграции, "обеспечить честную конкуренцию и средства к существованию для европейских фермеров и гарантировать суверенитет ЕС в области поставок продовольствия". Бока выразил надежду, что во время председательства в ЕС во второй половине года Венгрия сможет "внести свой вклад в достижение этих целей".

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