Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 38 летательных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице оборонного ведомства в X (ранее Twitter), передает Day.Az.
По данным тайваньского оборонного ведомства, 32 летательных аппарата НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны в северной, центральной, а также в юго-западной, юго-восточной и восточной частях острова.
В ответ на эти действия армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
До этого сообщалось, что делегация членов палаты представителей США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань. Стороны проводили обсуждение сотрудничества между сторонами и вопросов безопасности.
Тайбэй, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает главную политическую модель Китая "одна страна, две системы". При этом Китай считает Тайвань своей территорией.
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