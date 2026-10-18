Valideynlər ən çox hansı övladını sevir?
Araşdırmalara görə, bəzi valideynlər övladlarından birinə digərləri ilə müqayisədə daha çox emosional bağlılıq hiss edə bilərlər.
Day.Az xəbər verir ki, bu bağlılıq ilk övladla valideynlik təcrübəsinin birgə yaşanması və ya uşağın xarakterinin valideynə bənzəməsi ilə əlaqəli ola bilər.
Psixoloqlar bildirirlər ki, bu cür hisslər hər zaman valideynin şüurlu seçimi olmur. Lakin valideynlərin uşaqlara münasibətində fərq qoyması ailədaxili münasibətlərə mənfi təsir göstərə bilər.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, uşaqlar arasında ayrı-seçkilik bacı-qardaşlar arasında qısqanclıq, rəqabət və uzunmüddətli küskünlük yarada bilər. Buna görə də valideynlər hər bir övladına bərabər diqqət və qayğı göstərməyə çalışmalıdırlar.
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