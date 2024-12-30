Названы самые кассовые фильмы 2024 года в Азербайджане
Сеть кинотеатров Park Cinema представила Day.Az список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2024 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы.
Азербайджанские фильмы:
1. "Tağıyev: Neft" (Тагиев: Нефть) - режиссер Заур Гасымлы
2. "Apatiya" (Апатия) - режиссер Хикмет Рагимов
3. "Səma ilə görüş" (Встреча с небом)- режиссер Руфат Шахбазов
4. Şor biznes (Солёный бизнес) - режиссер Валех Ахмедов
5. "Hozu 007" (Хозу 007) - режиссер Ильхам Яшароглу
Зарубежные фильмы:
1. "Дэдпул и Росомаха" - режиссер Шон Леви (США)
2. "Дюна -2" - режиссер Дени Вильнев (США)
3. "Субстанция" - режиссер Корали Фаржа (Франции, Великобритании, США)
4. "Плохие парни до конца" - режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла (США)
5. "Веном: Последний танец" - Келли Марсел (США)
Детские фильмы:
1."Головоломка 2" - режиссер Келси Манн (США)
2."Гадкий я - 4" - режиссеры Крис Рено и Патрик Делаж (США)
3."Моана - 4" - режиссер Дэвид Деррик - младший (США)
4. "Гарфилд" - режиссер Марк Диндал (США)
5. "Дикий робот" - режиссер Крис Сандерс (США)
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