Названы смартфоны Samsung, которые в марте получат ИИ Galaxy AI

Samsung объявила, что в конце марта начнет распространять обновление до One UI 6.1 свои устройства линейки Galaxy 2023 года. С новой прошивкой смартфоны и планшеты компании получат доступ к нейросетевым функциям Galaxy AI, сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление получат владельцы Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra. С обновлением на этих устройствах появятся функции Galaxy AI, которые дебютировали вместе с новыми смартфонами серии Galaxy S24.

Среди функций Galaxy AI выделяются Tone Changing, которая умеет переписывать в нескольких стилях текст, набранный в клавиатуре Samsung, и исправлять ошибки. В приложении для заметок Samsung Notes искусственный интеллект помогает структурировать текст, исправлять ошибки и давать выжимку. "Умный" диктофон в свою очередь способен расшифровывать голосовые записи.

Одно из самых примечательных нововведений - двусторонний перевод (голосовой и текстовый) во время телефонного разговора. Однако русский язык функция пока не поддерживает. Эти и многие другие функции, включая Circle Search, Chat Assist, Generative Edit, Instant Slow-Mo появятся в смартфонах и планшетах Samsung уже в конце марта. При этом более точные сроки выхода обновления One UI 6.1 не раскрываются.

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