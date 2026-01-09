Раскрыт финальный дизайн линейки Samsung Galaxy S26

Новые рендеры смартфонов серии Samsung Galaxy S26 демонстрируют финальный облик линейки.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, их опубликовал авторитетный инсайдер Ice Universe.

Судя по изображениям, Galaxy S26 и S26+ сохранят преемственность с предыдущим поколением, но получат менее выраженное скругление углов. При этом Galaxy S26 Ultra пойдёт своим путём: его углы будут закруглены сильнее, чем у S25 Ultra, но заметно скромнее, чем у младших моделей серии.

Все смартфоны линейки получат крупный блок из трёх камер на задней панели. У Galaxy S26 Ultra к нему добавятся два отдельных кольца, в которых разместятся датчик ToF и основной телеобъектив. Светодиодная вспышка у всех моделей расположена одинаково.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.