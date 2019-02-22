22 февраля состоялась презентация школы АДА.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев рассказал об учебном процессе в руководимом им высшем учебном заведении и направлениях его деятельности. Было отмечено, что для Университета АДА, который, руководствуясь моделью современного образования, готовит для общества грамотных специалистов и достойных граждан, качественное образование является главным критерием. Университет, который приступил к деятельности с 2006 года образовательными программами как высшее учебное заведение, с 2009 года осуществляет программы магистратуры, а с 2011 года - бакалавриата. Наша цель - привлекать в Азербайджан самые ведущие программы системы международного образования для воспитания студентов, обучающихся на уровне бакалавриата и магистратуры, как высококвалифицированных кадров.

Учитывая подготовку студентов, принятых на уровень бакалавра, и их сложную адаптацию к новой образовательной среде, учреждена школа АДА

Х.Пашаев сказал, что, учитывая подготовку студентов, принятых на уровень бакалавра высшего учебного заведения, и их сложную адаптацию к новой образовательной среде, мы сочли целесообразным учредить школу АДА. Деятельность этой школы будет успешной и полезной для будущего Университета АДА.

Ректор отметил, что учебная программа школы, основываясь на стандарты полного среднего образования Азербайджанской Республики и опыт Университета АДА, обеспечивает формирование знаний, навыков и ценностей. Учебная программа не только способствует тому, чтобы учащиеся в академическом плане были более подготовленными к университетским годам, но и отводит особое место развитию таких навыков, как коммуникативность, креативность, командная работа, критическое мышление, отвечающих требованиям ХХI века. Наша цель - подготовить грамотную, способную молодежь, которая сможет поступить в любое престижное высшее учебное заведение как в Азербайджане, так и за рубежом.

Было отмечено, что здание школы обладает инфраструктурой, отвечающей высоким стандартам.

Х.Пашаев отметил, что образование в колледжах и профессиональных учебных заведениях играет важную роль в сфере подготовки и поступления в университеты. Он сказал, что в современный период имеется большой спрос в средних специальных учебных заведениях. Учитывая все это, в будущем предусматривается также создать колледжи по инженерным специальностям в области технической и фундаментальной науки.

Заместитель министра образования Махаббат Велиева рассказала о реформах, проводимых в последние годы в нашей стране по развитию образования, реализуемых государственных программах и различных проектах. Было сообщено, что образование является основной ведущей и движущей силой общества. Сегодня в нашей стране функционируют 4443 общеобразовательных заведения. За последние 15 лет в республике были модернизированы 3300 школ, инфраструктура которых соответствует стандартам, построены новые, а некоторые капитально отремонтированы. Вышеуказанные направления отражены в "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", и все это осуществляется в целях обеспечения качества образования.

В школе АДА будет преподаваться учебная программа, основанная на национальных стандартах и национальном куррикулуме

М.Велиева сказала, что своей качественной учебной программой Университет АДА находится в ряду престижных высших учебных заведений. Университет, отвечающий современным стандартам и обладающий сильной инфраструктурой, воспитывает молодое поколение, являющееся примером преданности государству и государственности. Как продолжение этой традиции, в школе АДА также будут обучаться по учебной программе, основанной на национальных стандартах и национальном куррикулуме.

Заместитель министра выразила уверенность в том, что школа АДА будет осуществлять успешную деятельность в образовательной сфере страны.

Учебная модель школы АДА

Затем проректор АДА по учебной работе Вафа Каздал выступила с презентацией о причинах создания школы АДА, правилах приема, концепции ее деятельности. Она сказала, что наша цель на основе качественного образования подготовить грамотных и достойных граждан для общества. Среди поставленных целей - достижение развития, соответствующего внутренним и внешним требованиям. Поэтому наша деятельность направлена на подготовку кадров, отвечающих требованиям внутреннего и внешнего рынка. Учебная модель школы АДА состоит из новшеств. Таким образом, выпускники этой школы будут поступать в Университет АДА на особых условиях.

Школа АДА объявляет прием учащихся

в Х и ХI классы на 2019-2020 учебный год

Было доведено до внимания, что школа АДА объявляет прием учащихся в Х и ХI классы на 2019-2020 учебный год. Прием открыт для местных и иностранных граждан. Поступившие в Х класс на 2019-2020 академический год смогут обучаться как на азербайджанском, так и на английском языках. А поступившие в ХI класс будут учиться только на английском языке.

В заключение были даны ответы на вопросы участников.