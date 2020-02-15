Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах - это не Армения. Ни одна страна не признала Нагорный Карабах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства отметил, что премьер-министр Армении неудачно комментирует истинную суть резолюций Совета Безопасности ООН. Он забывает о том, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода войск Армении с оккупированных территорий.