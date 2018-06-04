БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с представителями южнокорейской компании HMC Co. Ltd, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, Первый секретарь посольства Республики Корея в Азербайджане Хонг Сунг Хун, президент компании HMC Парк Хак-джу, вице-президент Парк Габджу и другие руководители компании, а также декан факультета электротехники Университета Кенсон Йун Бьюнг и профессор университета Парк Джангсик, профессора, преподаватели и другие сотрудники Высшей школы.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей и выразил благодарность руководству компании HMC за интерес к сотрудничеству с Высшей школой. Он отметил, что в новом учебном году БВШН начнет прием студентов по специальности "Инженер по информационной безопасности", а в ближайшем будущем планируется открыть в вузе кафедру электротехники и электронного приборостроения.

По словам ректора, эти инициативы открывают перспективы для развития партнерских связей вуза с HMC Co. Ltd, которая разрабатывает программное обеспечение, и с Университетом Кенсон Республики Корея, с которым БВШН может осуществлять различные совместные проекты, включая программы двойного диплома и студенческого обмена. Рассказав об успешном сотрудничестве вуза с британским Университетом Хериота-Ватта (УХВ) и о том, что учебный процесс в Высшей школе строится на базе образовательных программ УХВ, Эльмар Гасымов подчеркнул, что руководство БВШН заинтересовано в налаживании такого же партнерства с Университетом Кенсон для разработки учебных материалов по новым специальностям.

Президент HMC Co. Ltd. Парк Хак-джу выразил благодарность ректору Эльмару Гасымову за приглашение посетить Азербайджан и Высшую школу и отметил, что рад возможности сотрудничества с БВШН - одним из самых передовых и престижных высших учебных заведений страны.

Декан факультета электротехники Университета Кенсон Йун Бьюнг выступил с презентацией о деятельности университета и компании HMC, совместных научно-исследовательских работах и других проектах, а также перспективах и направления развития партнерских связей университета с БВШН на ближайшие два года.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Высшей школой и HMC Co. Ltd. Он, в частности, предусматривает оказание компанией поддержки в обучении студентов кафедры "Инженерия по автоматизации процессов" БВШН, оснащении библиотеки вуза образовательными учебниками, пособиями и информационными ресурсами, налаживании связей вуза с учебными и научными центрами, а также компаниями Республики Корея. Кроме того, планируется, что специалисты и эксперты компании будут вести занятия в БВШН по соответствующим предметам.

Ранее Представители Высшей школы - декан инженерного факультета Зафар Гурбанов и заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов Манфаддин Намазов - побывали по приглашению компании HMC Co Ltd. и Университета Кенсон с визитом в Республике Корея, в ходе которого были обсуждены сферы и направления их сотрудничества с БВШН.

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