Прием документов по признанию и установлению эквивалента (нострификации) высшего образования, полученного за рубежом, будет приостановлен на период 15,16 и 17 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство образования, причиной этому станет проведение работ по усовершенствованию электронной системы нострификации. Целью усовершенствования системы является повышение качества услуг, оказываемых гражданам, ускорение процесса рассмотрения документов и обеспечение устойчивости системы.

Отметим, что повышение качества электронных услуг, оказываемых гражданам государственными органами (структурами), применение новых стандартов в этой сфере, расширение использования инноваций и современных технологий, а также повышение транспарентности являются приоритетами государственной политики.