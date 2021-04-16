МЧС Азербайджана восстанавливает пожарные емкости в Тертере

В городе Тертере восстанавливаются пожарные емкости, вышедшие из строя во время армянской провокации в 2020 году, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Госслужба пожарного контроля МЧС обеспечивает выполнение функциональных обязанностей во время восстановительных работ, проводимых в городе.

Тертер один из населенных пунктов, больше всего пострадавших в результате интенсивного артиллерийского обстрела со стороны Армении во время 44-дневной Отечественной войны.

В городе серьезно повреждено много домов, административных и общественных зданий, большая часть инфраструктуры, в том числе, из строя выведены линии коммуникаций - электричества, газа и воды.

Для обеспечения нормальной жизни в городе и восстановления жизненно важной инфраструктуры соответствующие структуры проводят ремонтно-строительные и восстановительные работы. В ходе выполнения этих работ сотрудниками Госслужбы осуществляется контроль над обеспечением противопожарной безопасности, оценивается соблюдение правил противопожарной безопасности на восстанавливаемых объектах, восстанавливаются пожарные емкости, вышедшие из строя во время артобстрелов со стороны армян.