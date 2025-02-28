https://news.day.az/society/1733542.html Выросло число погибших от отравления спиртом в Баку В Баку произошла еще одна смерть от отравления техническим спиртом. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, тело 47-летнего Дмитрия Викторовича Гарамина было найдено на улице в поселке Бакиханов Сабунчинского района. По информации источников, причиной смерти мужчины стало отравление метиловым спиртом.
Выросло число погибших от отравления спиртом в Баку
В Баку произошла еще одна смерть от отравления техническим спиртом.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, тело 47-летнего Дмитрия Викторовича Гарамина было найдено на улице в поселке Бакиханов Сабунчинского района.
По информации источников, причиной смерти мужчины стало отравление метиловым спиртом.
Таким образом, число жертв отравлений спиртом в Баку увеличилось до 22 человек.
Ранее мы сообщали, что в Сабаильском районе Баку произошел очередной случай смертельного отравления алкоголем.
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