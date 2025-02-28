Выросло число погибших от отравления спиртом в Баку

В Баку произошла еще одна смерть от отравления техническим спиртом.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, тело 47-летнего Дмитрия Викторовича Гарамина было найдено на улице в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

По информации источников, причиной смерти мужчины стало отравление метиловым спиртом.

Таким образом, число жертв отравлений спиртом в Баку увеличилось до 22 человек.

Ранее мы сообщали, что в Сабаильском районе Баку произошел очередной случай смертельного отравления алкоголем.