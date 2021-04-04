Ровер Perseverance нашел на Марсе необычный голубой камень

Ученые показали фото таинственного камня, найденного марсоходом NASA Perseverance на Красной планете. Ровер с февраля изучает поверхность Марса, пытаясь обнаружить следы инопланетной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

"Пока вертолет готовится к запуску, я не могу игнорировать близлежащие скалы. Эта странная порода заставила мою научную команду выдвинуть множество гипотез. Если вы присмотритесь, вы увидите целый ряд следов лазера, которым я разбил ее, чтобы получить больше информации", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Установленный на ровере лазер предназначен для разрушения марсианских горных пород. С его помощью ученые надеются собрать геологические данные. При нагревании до тысяч градусов осколки скал испаряются, превращаясь в плазму.

В это время камера SuperCam, установленная на мачте марсохода, фотографирует их, чтобы впоследствии проанализировать химический состав. Кроме того, звуки ударов лазера о породу также предоставляют ценную информацию. На основании их интенсивности специалисты могут сделать выводы о физической структуре материала.

Хотя Марс обычно ассоциируется с красным цветом, найденный Perseverance камень длиной около 15 сантиметров кажется сине-зеленым. В NASA признали, что пока ничего не знают о природе этого камня. Согласно основной гипотезе, он может быть результатом эрозии местной породы, брошенной в этот регион "отдаленным ударом" метеорита.