В Дагестане подросток на папином джипе насмерть сбил бабушку с внучкой - ВИДЕО
30 июня 2018 10:55 624
В Хасавюрте 14-летний подросток на внедорожнике отца марки "Мерседес" сбил троих человек - двоих насмерть. Видео наезда опубликовано в паблике "Голос Дагестана" в социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
На кадрах ролика видно, как водитель на чёрной иномарке на повороте не справляется с управлением и съезжает на тротуар, сбивая прохожих. После случившегося он скрывается с места преступления.
По данным региональных СМИ, во время наезда пострадала и была госпитализирована женщина, бабушка с внучкой от полученных травм скончались на месте.
О других обстоятельствах случившегося не сообщается.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:20 181
Тяжелое ДТП в Китае, много погибших
09:00 181
В Мексике произошло землетрясение
-
29 Июн. 12:00 5 134
-
29 Июн. 11:42 5 043
-
29 Июн. 21:45 4 497
-
29 Июн. 20:18 3 673
-
29 Июн. 11:47 3 279