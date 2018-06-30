В Дагестане подросток на папином джипе насмерть сбил бабушку с внучкой - ВИДЕО

В Хасавюрте 14-летний подросток на внедорожнике отца марки "Мерседес" сбил троих человек - двоих насмерть. Видео наезда опубликовано в паблике "Голос Дагестана" в социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах ролика видно, как водитель на чёрной иномарке на повороте не справляется с управлением и съезжает на тротуар, сбивая прохожих. После случившегося он скрывается с места преступления.

По данным региональных СМИ, во время наезда пострадала и была госпитализирована женщина, бабушка с внучкой от полученных травм скончались на месте.

О других обстоятельствах случившегося не сообщается.

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