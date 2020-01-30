Страны ОПЕК могут провести экстренное заседание, чтобы обсудить влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок. Они испугались, что нефть продолжит падение после того, как потеряла в стоимости 10 процентов. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб предположил, что встреча может состояться уже в ближайшее время. Один из источников агентства считает, что речь идет о начале следующей недели, другой отмечает, что в данный момент идут неформальные переговоры.

По состоянию на 20 января стоимость нефти марки Brent составляла 66 доллара за баррель, спустя неделю цена опускалась до 57,7 доллара. После небольшой коррекции падение возобновилось, по состоянию на 14:30 по бакинскому времени она достигла 57,81 доллара.

В материале отмечается, что по итогам экстренного заседания сторонам надо будет принять какие-то меры. Иначе общее разочарование на рынке может еще сильнее обвалить нефть. В прошлом месяце ОПЕК уже объявила о сокращении производства, а если встреча закончится безрезультатно, это будет означать, что картель не знает, что делать.

Источник агентства также предположил, что мероприятие перенесут на февраль только в том случае, если в нем примет участие министр энергетики России Александр Новак.

Аналитики ожидают, что нефть будет продолжать падать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется и станут понятны масштабы его влияния на спрос.