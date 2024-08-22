Трамп раскритиковал Камалу Харрис

Бывший президент США и участвующий в борьбе за высший государственный пост кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе в городе Эшборо в штате Северная Каролина, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Со дня покушения все его публичные выступления проходили только в помещении. Вокруг трибуны, за которой выступал Трамп, было установлено пуленепробиваемое стекло. Посреди речи экс-президента одной из участниц митинга стало плохо из-за жары, после чего Дональд Трамп со сцены попросил оказать женщине медицинскую помощь, вышел из-за защитного стекла и обнял сторонницу под аплодисменты толпы.

В рамках речи в Северной Каролине Трамп вновь обрушился с критикой на свою соперницу от демократов, вице-президента США Камалу Харрис, назвав ее "самой радикальной фигурой левого толка", когда-либо баллотировавшейся на пост президента США. "Если товарищ Камала победит в ноябре, Третья мировая война практически неизбежна", - заявил он.

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