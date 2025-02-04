Макрона обвинили в подготовке госпереворота

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в подготовке государственного переворота, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета республики Ричарда Феррана позволит политику баллотироваться на третий срок, если будет отменен соответствующий законодательный запрет.

"Да, Ферран хочет отменить запрет на 3-й срок, он уже сказал об этом! Он очень часто говорит об этом. Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот", - заявил Филиппо, призвав отстранить главу государства от должности.