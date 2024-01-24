В честь 100-летия Disney создан автомобиль

В честь 100-летия Disney компании Hyundai Motor и Disney DreamWorks создали Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль появился у официальных дилеров в США ограниченным тиражом в 1000 единиц. Стартовая цена составляет 59 400 долларов, также покупатель должен уплатить налог 1 375 долларов за доставку.

Этот автомобиль окрашен в цвет Stardust Gold Matte, он получил 20-дюймовые эксклюзивные легкосплавные диски и черные логотипы. Боковые стороны автомобиля украшены значками Disney100 Platinum Edition.

Автомобиль получил двухцветный коричнево-серый салон. Подголовники сидений и центральные подлокотники украшены логотипами, посвященными 100-летию Disney, как и коврики, и карты дверей. Когда автомобиль заводится, на приборной панели воспроизводится анимация на тему Disney, сопровождаемая классической музыкой Disney и звездной пылью.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Collector's Edition оснащен двухмоторной системой полного привода с максимальной мощностью, эквивалентной 320 л.с. и запасом хода 418 км.

Hyundai Motor является эксклюзивным автомобильным спонсором празднования столетия Disney.

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