DİM ali məktəblərə qəbul nəticələri ilə bağlı suallara aydınlıq gətirdi - FOTO
Məlum olduğu kimi, ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirmənin nəticələri elan olunub. Abituriyentlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq nəticələrlə ətraflı tanış ola bilirlər.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildiriblər.
Qeyd edilib ki, lakin nəticələr açıqlanandan sonra bir sıra abituriyentlərdən DİM-ə suallar daxil olub. Mərkəz bu müraciətlərə aydınlıq gətirərək ən çox ünvanlanan suallara cavab verib.
DİM-dən bildiriblər ki, bir abituriyent qeyd edib ki, qəbul imtahanında 150-dən çox bal toplasa da, seçdiyi ixtisasa qəbul ola bilməyib. DİM-in açıqlamasına görə, sözügedən ixtisasa qəbul yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır. Dövlət sifarişi ilə ayrılan yerlərin təhsil müəssisələri arasında bölüşdürülməsi əvvəlcədən müəyyən olunmur və yalnız abituriyentlərin seçimlərinə əsasən müsabiqə nəticəsində formalaşır. Həmin ixtisas üzrə dövlət sifarişli yerlər digər ali məktəblər tərəfindən doldurulduğu üçün abituriyentin seçdiyi təhsil müəssisəsində yer qalmayıb.
Başqa bir müraciətdə isə 454 bal toplamış abituriyent seçdiyi ixtisasa qəbul ola bilmədiyini bildirib. DİM-dən verilən izaha görə, bu halda da həmin ixtisas üzrə dövlət sifarişi ilə ayrılan yerlər başqa ali təhsil müəssisələrində dolub. Bundan əlavə, həmin ixtisas üzrə subbakalavrlar da müsabiqəyə qatıldıqları üçün qəbul şərtlərində onların ən aşağı nəticələri göstərilib.
DİM qeyd edib ki, müsabiqə şərti ilə göstərilən bal yalnız ixtisasa qəbul üçün minimal göstəricidir və faktiki qəbul balı həmin ixtisas üzrə ayrılan dövlət sifarişi yerlərinin hansı təhsil müəssisəsində dolmasından asılı olaraq müəyyənləşir.
