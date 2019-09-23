21 сентября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялся прекрасный показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

Знакомая всем история, но от этого не теряющая своего очарования, бесконечно трогательная атмосфера нежности, легкомыслия, мгновенных обид и легко разрешающихся ссор, смерть Мими и безутешные рыдания друзей вновь предстали перед публикой в игре профессиональных артистов и сорвали овации.

Главные партии в спектакле по приглашению руководства Театра в этот вечер исполнили известные оперные исполнители - ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, обладатель гран-при и первых премий международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов (партия Рудольфо) и ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов (партия Марселя).

Любимые бакинцами солисты выступили в паре с очаровательными заслуженными артистками Азербайджана Афаг Аббасовой (партия Мими) и Инарой Бабаевой (партия Мюзетты).

В спектакле также приняли участие заслуженные артисты Турал Агасиев (партия Шонара) и Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола), народные артисты республики Али Аскеров (партия Альциндора) и Акрам Поладов (партия Коллена) и другие солисты Театра.

В этот вечер было прекрасно все - и оркестр под управлением известного итальянского дирижера Лоренцо Тацциери, и великолепный, сильный вокал солистов, и опытные актеры, которые каждый раз вкрапляют новые элементы в игру уже известных всем героев. На успех спектакля в большей степени повлиял правильно подобранный состав солистов, которые очень гармонично смотрелись на сцене.

Никто в зрительском зале не остался равнодушен к происходящему. Зал восторженно аплодировал каждой грандиозно исполненной арии. А в заключении стоя наградили солистов, оркестр и дирижера нескончаемыми овациями и возгласами "браво".

Добавим, что далее в рамках XI музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 23 сентября на сцене Театра также будут показаны балет "Насими" Фикрета Амирова, 28 сентября - балет "Жизель" Адольфа Адана и 29 сентября - опера "Лейли и Меджнун" Уз.Гаджибейли.

Ф. Агаларова

Фото: Рустам Исмайылов

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