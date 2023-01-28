Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир

В Республиканской молодежной библиотеке имени Джафара Джаббарлы в Баку состоялась презентация книги педагога начальных классов, поэтессы, писательницы Зиньят Самир "Томтоми", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Томтоми" - это добрая и светлая история о трех занятиях рисования, где перед школьниками раскрываются настоящие уроки жизни.

По словам Зиньят Самир, "Томтоми" ее вторая по счету книга, а первая - "Вдоль Фиджи" вышла в свет в 2021 году.

"Томтоми" рассказывает о том, как художник проводит мастер-класс по рисованию для школьников. В ходе трехдневных занятий он учит детей рисовать свою кошку Томтоми. На каждом уроке школьники не только познают азы рисования, но и получают различные знания, советы и наставления, которые, несомненно, пригодятся в жизни. Книга разделена на две части, в первой рассказывается о трех днях занятий, а во второй части ученики узнают, что оказывается кошка художника умерла, и они решают написать маленькие рассказы о животном", - сказала автор.

Зиньят Самир отметила, что у героя ее книги есть реальный прототип - это народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира" Ашраф Гейбатов.

"Идея написания рассказа пришла именно благодаря знакомству с мастером кисти. В прошлом году я посетила выставку работ Ашрафа Гейбатова, подарила ему свою первую книгу "Вдоль Фиджи". После прочтения художник пригласил меня посетить его мастерскую. Ашраф Гейбатов очень тепло отнесся к моему творчеству, и предложил использовать его произведения в качестве иллюстрации к моему следующему изданию. В этот же период мои ученики обратились с просьбой написать о них книгу. Так совпало, что моя книга посвящена и известному художнику и моим ученикам", - добавила Зиньят Самир.

Присутствующий на мероприятии народный художник Ашраф Гейбатов дал высокую оценку творчеству молодой писательницы, и пожелал ей дальнейших успехов в деятельности.