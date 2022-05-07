ЗАО "AzerGold" обеспечит проведение геологоразведочных работ в Гёйгёльском районе

ЗАО "AzerGold" обеспечит проведение геологоразведочных работ на территории Гёйгёльского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном 7 мая Президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в "Государственную программу по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы".

Так, ЗАО "AzerGold" совместно с министерством экологии и природных ресурсов должно обеспечить проведение геологоразведочных работ на Гянджачай-Кюрекчайском участке (Чыраглы-Зурнабад-Бузлук-Башгылаг) и в Гедабейском районе (Гарадаг-Хархар-Джаирчай) в 2022-2024 годах, а также на территории Гёйгёльского района (Тюлаллар-Хясянляр) в 2022-2023 годах.

В то же время ЗАО "AzerGold" совместно с министерством экологии и природных ресурсов поручено провести переоценку и разведку запасов месторождений Дашкесанской группы месторождений железных руд в 2022-2023 годах, геолого-поисковые и разведочные работы в 2022-2024 годах в Балакенском и Загатальском районах (Филизчай, Мазымчай и Катех), на участках Гёйдаг-Ортакенд, Кюкю-Зирнел и Лякятаг в Нахчыванской АР.