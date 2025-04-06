В этой стране снова дорожает кофе

Цены на кофе в Швеции продолжают расти и, как ожидается, повысятся снова уже на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной стали климатические изменения, логистические сложности и растущий мировой спрос.

По данным Статистического управления Швеции, за последний год кофе в Швеции подорожал на 28 проц. Только в феврале 2025 года рост составил 11 проц по сравнению с предыдущим месяцем. По словам экспертов, текущие цены на сырьё достигли ранее не наблюдаемых уровней.

Ульф Линдвалль, владелец шведской обжарочной компании Lindvalls kaffe, объясняет рост цен засухой во Вьетнаме и Бразилии, повлиявшей на урожай зёрен сортов "робуста" и "арабика". Кроме того, нестабильность в районе Красного моря вынудила изменить маршруты доставки, что также повысило транспортные расходы.

Сеть супермаркетов ICA уже предупредила покупателей через соцсети об ожидаемом росте на 12-20 крон (0,95-1,15 долларов) за упаковку. Они отмечают, что не могут повлиять на глобальные факторы, но хотят дать клиентам шанс купить кофе заранее.

Кофе - это биржевой товар, и его цена формируется на рынке в Нью-Йорке. В 2023 году стоимость необжаренных зёрен выросла на 70 проц, а в 2024 году - уже более чем на 20 проц. Согласно данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций), эффект от роста закупочных цен полностью сказывается на потребителях примерно через год и может ощущаться до четырёх лет.

"Несмотря на рост цен, чашка кофе по-прежнему дешевле стакана сока или молока", - отмечают в обжарочной компании Löfbergs.