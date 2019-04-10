YouTube запустит интерактивные шоу
YouTube займется созданием интерактивных шоу. Как сообщает Bloomberg, за это будет отвечать специальное подразделение компании, которое возглавит Бен Реллес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, Реллерс работает в YouTube восемь лет и ранее занимался созданием импровизационных программ.
"Теперь у нас есть новые удивительные инструменты и возможности для создания многослойных и интерактивных историй", - считает руководительница отдела YouTube, который занимается производством эксклюзивного контента, Сьюзан Дэниэлс.
Bloomberg обращает внимание на то, что у YouTube есть конкурент, работающий в этом формате - Netflix. Компания уже выпустила несколько интерактивных детских шоу, а в декабре 2018 года на платформе состоялась премьера интерактивного фильма "Черное зеркало: Брандашмыг", в котором зрители могли влиять на развитие сюжета, принимая решения за главного героя картины. Ранее сообщалось о планах Netflix выпустить в апреле интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы" с британским путешественником, телеведущим и экспертом по выживанию Беаром Гриллсом.
Отмечается, что YouTube уже экспериментировал с интерактивной рекламой, однако программы с несколькими сюжетными линиями требуют гораздо больших инвестиций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!