YouTube займется созданием интерактивных шоу. Как сообщает Bloomberg, за это будет отвечать специальное подразделение компании, которое возглавит Бен Реллес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Реллерс работает в YouTube восемь лет и ранее занимался созданием импровизационных программ.

"Теперь у нас есть новые удивительные инструменты и возможности для создания многослойных и интерактивных историй", - считает руководительница отдела YouTube, который занимается производством эксклюзивного контента, Сьюзан Дэниэлс.

Bloomberg обращает внимание на то, что у YouTube есть конкурент, работающий в этом формате - Netflix. Компания уже выпустила несколько интерактивных детских шоу, а в декабре 2018 года на платформе состоялась премьера интерактивного фильма "Черное зеркало: Брандашмыг", в котором зрители могли влиять на развитие сюжета, принимая решения за главного героя картины. Ранее сообщалось о планах Netflix выпустить в апреле интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы" с британским путешественником, телеведущим и экспертом по выживанию Беаром Гриллсом.

Отмечается, что YouTube уже экспериментировал с интерактивной рекламой, однако программы с несколькими сюжетными линиями требуют гораздо больших инвестиций.