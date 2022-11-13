Названа неожиданная польза сгущенки для мозга

Регулярное употребление сгущенного молока в небольших количествах может укрепить кости и волосы, благоприятно воздействует на нервную систему. Об этом сообщила врач- диетолог, терапевт Александра Разаренова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на огромное количество сахара, популярный десерт может принести пользу организму. Благодаря кальцию, сгущенка в небольших количествах способна укрепить кости и зубы, сделать волосы более здоровыми.

"Кальций играет важную роль в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления и процессах свертывания крови. Фосфор и жирные кислоты благотворно влияют на работу мозга", - объяснила врач.

Лакомство также богато магнием, который оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, калий способен поддержать здоровье сосудов и сердца. Также в сгущенке содержатся аминокислоты, которые помогают в выработке гормона серотонина, отвечающего за хорошее настроение