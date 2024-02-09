Зияддин Кассанов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор Всемирной ассоциации турок-ахыска Зияддин Кассанов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с блестящей победой на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики. Эта великая победа - не только результат одних выборов. Она в то же время наглядно продемонстрировала значительные успехи Вашей страны в развитии демократии и доверие Вашего народа к Вам. Результаты выборов также показали, что народ Азербайджана тесно сплочен вокруг Вас, как своего лидера, и уверенно идет вперед к светлому будущему. Эта победа, укрепив национальное единство Азербайджана, также еще больше повысит роль Вашей страны на международной арене.

Уважаемый господин Президент, Вы всегда отличались решимостью, трудясь во имя стабильности и развития Вашей страны. От имени Всемирного объединения турок-ахыска и ста тысяч турок-ахыска, проживающих в Азербайджане, с самыми искренними чувствами поздравляю Вас с важной победой на выборах, желаю Вам больших успехов в новый срок Вашего президентства, Азербайджану - благополучного будущего", - говорится в поздравительном письме.