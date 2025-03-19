https://news.day.az/officialchronicle/1738407.html Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден "Шараф" - ФОТО 19 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Сахибу Гафарову и вручил ей орден "Шараф", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден "Шараф" - ФОТО
19 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Сахибу Гафарову и вручил ей орден "Шараф", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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