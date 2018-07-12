Российский эксперт о ситуации вокруг базы в Гюмри

Недовольства армян нахождением в Гюмри российской военой базы - известный факт, причем они появились не сегодня, а сразу после того, как Ереван и Москва в августе 1992 года подписали Договор о правовом статусе Вооружённых сил РФ в Армении, а затем и Договор о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года.

Тот факт, что армянские политологи открыто заявляют, что присутствие российских военных на их территории закрывает Армении дверь в НАТО и на Запад, намек на то, что в Армении готовы разместить военные базы НАТО на месте российской 102- ой. Но, поскольку Запад не торопится распахнуть двери перед Арменией, правительство Пашиняна пытается продолжить двойную игру: заверяя России свою преданность, но оглядываясь постоянно на запад. Распространению русофобских взглядов и неприкрытого недовольства присутствием российских военных на территории Гюмри активно способствуют также и СМИ, их месседжи о том, что база в Гюмри отвечает исключительно российским интересам. За последние дни антироссийская истерия вокруг базы в Гюмри обрела новые окраски социального характера, там серьезно негодуют тем, что ряд улиц в Гюмри приходят в негодность из-за тяжелой техники 102-й военной базы.

По ситуации вокруг базы в Гюмри своим мнением поделился с Day.Az, известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

По его словам, база в Гюмри прежде всего необходима для сохранения стабильности в самой Армении.

"Подъём дискуссии, общественного накала вокруг 102-й российской базы показателен сам по себе, и каждый раз в эту топку забрасываются новые "дрова", вплоть до того, что армянская армия якобы способна решать свои задачи без всякого ОДКБ.

К самой ОДКБ тоже есть вопросы, и мы, российские наблюдатели, их постоянно ставим сами. Что же касается претензий социального характера вокруг российской военной базы, то, наверное, российское посольство в Армении должно участвовать в решении практических проблем, в частности в содействии по ремонту инфраструктуры вокруг военной базы. Но надо бы подключить к этой деятельности и тех высокопоставленных армянских коррупционеров, против которых выступает новый премьер-министр Николо Пашинян. Такая паритетная финансовая основа была бы выгодна для всех, тем более, что деньги у этих лиц изъяты, как нам говорят и показывают, в достаточно серьёзном объёме. На 10 километров дорог в Гюмри, изрытых российскими танками, вполне бы хватило. И на 10 000 километров тоже", - заявил российский эксперт, отметив, что Москва должна внимательнее относиться к происходящему вокруг базы в Гюмри.

Матанат Насибова