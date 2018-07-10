Политическая переориентация Еревана совершенно очевидна – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Так называемая "бархатная революция" в Армении привела к власти не только новое правительство, но и дала мощный толчок росту русофобских взглядов и настроений среди общественности, что вызывает разочарование России, как у ближайшего союзника Армении.

Российский политолог, эксперт по международным вопросам, главный редактор периодического издания "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов в беседе с Day.Az высказал интересное мнение о дальнейшем развитии ситуации в Армении и возможных последствиях политики нынешней власти в этой стране.

По словам политолога, Россия обеспокоена событиями, происходящими в Армении в последние месяцы, а также политической переориентацией официального Еревана, которая уже совершенно очевидна.

"Никол Пашинян открыто не заявляет о смене политической ориентации полностью в сторону Запада, но многие его шаги вызывают, мягко сказать, недоумение у российского политического истеблишмента. Армянский премьер понимает, что откровенные русофобские выпады могут навредить его политической карьере, и основная масса населения республики будет недовольна его демаршами. Однако в последнее время мы всё чаще наблюдаем его завуалированную откровенно антироссийскую деятельность. Россия пытается не допустить превращения региона в горячую точку, что также в интересах Азербайджана", - отметил политолог.

Далее он отметил, что активному усилению русофобских настроений в Армении не мало способствуют также поступающие в страну финансовые вливания с запада.

"Параллельно в Армении усиливаются протесты против нахождения в Гюмри российской военной базы, всё это-звенья одной цепи, которая плетется врагами союза между Москвой и Ереваном", - считает российский политолог.

По его словам, в российском политическом истеблишменте вызывают тревогу назначенцы Пашиняна в руководстве страны.

"Эти люди открыто навязывают русофобские настроения в республике. Будь то министр образования Араик Арутюнян, который открыто выступает о запрете кириллицы, Глава национальной Безопасности, или Армен Григорян, который открыто поддерживается фондом Сороса. Благодаря всем этим людям Пашинян пришёл к власти. Москва прекрасно понимает, что всё это ведет к планомерному отторжению в будущем Армении от союза с Россией и старается убедить политическое руководство Еревана в ошибочности такой политики. Вызывает недоумение тот факт, что само население, не говоря о политиках, не помнит, к чему приводило сотрудничество со странами Запада в соседних государствах или на Ближнем Востоке, все они были разрушеныв результате подобных "бархатных революций".

Неужели история ничему не учит? Хотя с другой стороны, может так и надо? Может, задача команды Пашиняна не в сохранении государственности, а в полном подчинению в формате колонии для Запада? При таком раскладе для Баку наступает идеальный шанс именно сейчас в результате усиливающихся дружеских отношений с Москвой вернуть Нагорный Карабах", - заявил Евгений Михайлов.

По убеждению политолога, Москва противиться этому уже не будет.

Матанат Насибова