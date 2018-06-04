В Армении хаос и раскол еще впереди - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Я - не сторонник точки зрения, что во всем и всегда виноват один только Запад, но при этом надо понимать, что западные специалисты всегда грамотно встраиваются в ситуации, которые возникают в результате действий властей, недалеких чиновников той или иной страны на постсоветском пространстве.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

По оценкам российского политолога, в Армении нет так называемой революции: здесь применена совершенно новая технология по перелицовке власти с тем, чтобы ввести в нее прозападные элементы.

"Просто как бы одну "микросхему" аккуратно вынули и на ее место вставили другую. Успокоив "карабахский клан", что его, якобы, трогать не будут. Если чиновники Саргсяна в это легко поверили - это тоже характеризует их как "политиков". Весь хаос еще впереди, так как использованное по полной программе в этом процессе население будет требовать улучшения жизни, которого не может быть в принципе. Тем более, что теперь уже, при Пашиняне, будет сложнее предъявить претензии евразийским структурам, которые несли на себе такую ответственность. Новый премьер-министр, явно, уже по первым своим заявлениям решил раздвинуть армянские горизонты, включая торгово-экономические", - сказал Григорий Трофимчук.

По убеждению российского аналитика, если Москва будет, что называется, сквозь пальцы смотреть на развитие политических процессов в Армении, то пророссийского Еревана будет все меньше и меньше, а рано или поздно будет пересечена и антироссийская грань.

Как считает аналитик, такие тенденции всегда развиваются последовательно и по своей внутренней логике, а что касается Запада, он попытается расширить свое влияние на Южный Кавказ за счет усиления армяно-грузинского блока.

Далее российский эксперт пояснил, почему Москва все еще терпит русофобские выходки команды Пашиняна, а также какой представляется на его взгляд дальнейшая политика Кремля в отношении Армении.

"Россия считает, что не произошло ничего страшного, что все успокоится как-то само собой. И это привычная тактика России, здесь нет никаких сенсаций. Дальнейшая реакция Москвы будет зависеть от событий внутри самой Армении, включая вопрос о российской военной базе в Гюмри. Николу Пашиняну кто-то грамотно посоветовали не провоцировать прямо со старта Россию, а лучше всего - сказать, что позиция Еревана по ЕАЭС и ОДКБ не изменится, что РФ останется для Армении стратегическим партнером. И это сработало. Но русофобские детали, к сожалению, постепенно проявляются в самых разных сферах.

При этом ко всему объему информации в армяно-российской сфере следует относиться все более осторожно. Так, например, после получения Пашиняном премьерских полномочий сразу же возник не соответствующий действительности широкий вброс о том, что "первым своим указом" он переносит празднование победы в Великой Отечественной войне с 9 на 8 мая. При этом реальных, пусть и неофициальных, фактов, идущих из коридоров нового правительства, становится тоже достаточно много. К примеру, о том, что применение армянского языка - в демонстративный противовес тому же русскому - в стране будет усилено. Или мы можем даже просто посмотреть срез по соцсетям, где появились открытые угрозы в адрес армянских общественников, журналистов, которые активно сотрудничают с Россией. Зачастую там прямо так и говорят: "Убивать мы тебя не будем, но постараемся найти способ, чтобы тебе об этом напомнить". И вот эти самые детали являются наиболее тревожным сигналом", - заявил российский эксперт, отметив, что армянское общество еще сильнее и достаточно резко раскололось внутри себя, и последствия такого раскола не заставят себя ждать.

Матанат Насибова