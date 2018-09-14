Назначен новый представитель ВОЗ в Азербайджане - ФОТО

Доктор Ханде Харманчы (Турция) приступила к деятельности в качестве нового представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

До назначения в Азербайджан д-р Харманчы 13 лет проработала в различных структурах ВОЗ.

До работы в ВОЗ Ханде Харманчы с 1994 по 2005 годы была профессором по общественному здравоохранению в Университете Мармара и занимала директорские должности в сфере услуг здравоохранения в Стамбуле.

Ханде Харманчы свободно владеет английским, турецким, французским и азербайджанскими языками.

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