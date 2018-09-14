Назначен новый представитель ВОЗ в Азербайджане - ФОТО
14 сентября 2018 15:36 391
Доктор Ханде Харманчы (Турция) приступила к деятельности в качестве нового представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
До назначения в Азербайджан д-р Харманчы 13 лет проработала в различных структурах ВОЗ.
До работы в ВОЗ Ханде Харманчы с 1994 по 2005 годы была профессором по общественному здравоохранению в Университете Мармара и занимала директорские должности в сфере услуг здравоохранения в Стамбуле.
Ханде Харманчы свободно владеет английским, турецким, французским и азербайджанскими языками.
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