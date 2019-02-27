Министр обороны Армении Давид Тоноян, выступая по общественному телевидению страны, заявил, что Ереван изменил свою военную стратегию с оборонительной на наступательную, сообщили в среду Trend. в минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Как говорится в сообщении силового ведомства, Тоноян - гражданское лицо, и не имеет полного представления о военной стратегии, вернее, о том, из чего состоит оборона и нападение.

"Во время апрельских боев 2016 года, когда он был замминистра обороны, а также в ходе Гюннутской операции в Нахчыване, когда он уже был министром обороны Армении, мы стали очевидцами, как с поля боя отступала армянская армия, намеревавшаяся "перейти в наступление". Учитывая его дилетантский подход к военной сфере, отметим, что подобные популистские обращения рассчитаны только на внутреннюю аудиторию, и не имеют никакой ценности с военной точки зрения", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве Азербайджана напомнили, что Тоноян сам признался, что азербайджанская армия превзошла армянскую армию во всех направлениях, и возможности несравнимы: "Армянская армия не только не превзойдет азербайджанскую армию в обозримом будущем, но и вообще не имеет каких-либо перспектив для сравнения с азербайджанской армией".