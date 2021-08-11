Цепь опасных «случайностей»: с кем собираются воевать российские миротворцы?

В Азербайджане, как мало в какой стране мира знают, сколь хрупок важен мир между соседними государствами для счастливой, спокойной жизни миллионов людей. Знают в нашей стране и то, что мир очень хрупок. И поговорка "хочешь мира - готовься к войне" , увы, давно и вынужденно усвоена в Азербайджане. Да, нам очень хотелось бы установления долгосрочного мира во всем регионе Южного Кавказа. Но, танго танцуют вдвоем. Чтобы гарантировано заявлять о наступлении периода , не говоря уже об эре, добрососедства и спокойствия в этой части планеты, необходима также и готовность Армении к принятию новых реалий. Этого, увы, нет. Мы все чаще и чаще видим конкретные шаги со стороны РА, свидетельствующие о наличии реваншистских настроений в этой стране.

Да, никаких реальных возможностей для ведения новой войны с Азербайджаном у нее нет. Экономические, демографические проблемы РА только углубляются. Потеря контроля над державшимся под контролем на протяжении почти трех десятков лет Нагорным Карабахом обнажила новые вызовы- в сельском хозяйстве, с обеспечением водными ресурсами.А армянская армия еще долгие годы будет восстанавливаться после поражения в 44-дневной войне.

Экономических и демографических ресурсов для ее превращения в нечто, способное противостоять азербайджанской армии, нет и не просматривается. Плюс, в Армении не утихает внутриполитический кризис, имеет место раскол в обществе. Что, в свою очередь, привело к реанимации террора, как метода сведения счетов между политическими конкурентами. В этих условиях, рассуждая здраво, просто самоубийственная затея с попытками новых провокаций, способных привести к очередному военному противостоянию с Азербайджаном.

Но, мы уже не раз были свидетелями того, что руководство Армении попросту не способно мыслить трезво, рационально, здраво. В противном случае, не было бы скандальных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что "Нагорный Карабах - это Армения и точка", либо его пьяных плясок в Шуше. Не было бы и речей тогдашнего главы МО РА Давида Тонояна, что "новая война - это новые захваченные азербайджанские территории". Сейчас, спустя почти год с момента начала 44-дневной войны, мы снова видим провокационные шаги с армянской стороны. При этом, мы видим и сторону, которая потворствует этим действиям.

Увы, этой стороной является Россия. Да, та самая Россия, президент которой поставил свою подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Согласно пункту 4 которого, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Но этого не происходит. Мы регулярно видим, как по сути с согласия российских миротворцев и из-за их спин ведется стрельба по позициям азербайджанской стороны. Дошло уже до того, что Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются.

"В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации", - отметили в Минобороны Азербайджана.

Возникает резонный вопрос - почему Россия, как одна из подписавших трехстороннее заявление сторон, не отрезвляет официальный Ереван, не требует от армянской стороны прекращения провокаций, ведущих к новой войне? Возможностей для давления на Армению у России не просто много, а невообразимо много. По сути, нет никакой Армении, как независимого государства. Есть реальный форпост России на Кавказе. Границы которого с Ираном, Турцией и Азербайджаном охраняют россияне.

Увы, есть еще более тревожные новости. Минобороны России сообщило, что в рамках "плановых занятий" по боевой подготовке военнослужащие российского миротворческого контингента отработали "новую тактику" ведения современного боя "кочующего" миномета на полигоне в Ханкенди. Данная тактика, по версии оборонного ведомства РФ, позволяет миротворческим расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил условного противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

Это не первый случай, когда действия российской миссии в Карабахе вызывают вопросы и недоумение азербайджанской стороны. В начале августа стало известно о проведении личным составом комплексных упражнений и стрельб, о создании определенной обстановки для преодоления минно-взрывных заграждений, нанесения огневого поражения мелким группам "условного противника" и эвакуации личного состава из подбитой бронетехники.

Такие шаги российской стороны вызывают логичное недовольство и возмущение в нашей стране. Где все прекрасно помнят и могут увидеть, посетив Парк военных трофеев, осколки российского "Искандера", который был выпущен армянами по Шуше, масштаб реальной помощи РФ стране-оккупанту. Ей, Армении, это не помогло. Но, сам факт всесторонней поддержки РФ своего форпоста на протяжении всех десятилетий оккупации наших земель, факт очевидный и бесспорный.

И вот сейчас мы видим, как российские миротворцы проводят в азербайджанском городе Ханкенди. Некие "плановые учения". Причем, направленные против какого-то "словного противника". Им, если рассуждать с точки зрения карабахских сепаратистов, является азербайджанская армия. Уж не с нами ли собираются воевать россияне?!

Какую вообще цель преследуют российские миротворцы, МО РФ, проводя такого рода "плановые учения". Замечу, что ничего этого в трехстороннем заявлении от 10 ноября, нет. Там есть пункт о необходимости вывода всех армянских вооруженных формирований, который не выполняется с согласия или при попустительстве российских миротворцев. Которые начинают забывать, что они находятся на азербайджанской земле и Азербайджан , соответственно, имеет право и возможности решить вопрос реализации 4 пункта трехстороннего заявления собственными силами. Да, мы знаем цену миру. Но мы понимаем и то, что были, есть и будут силы, заинтересованные не в мире, а в постоянной войне, в постоянной нестабильности в регионе. И именно поэтому, желая мира, мы вынуждены всегда быть готовыми к войне.

Акпер Гасанов