Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге

Находящаяся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом для участия в мероприятиях МПА СНГ председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 25-го ноября выступила на международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития".

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в своей речи Гафарова отметила важность этой конференции в свете бушующей пандемии COVID-19, которая сделала необходимость всеобщего охвата услугами здравоохранения и цели устойчивого развития на период до 2030 года актуальными и значимыми как никогда ранее.

"Сегодня одной из ключевых задач всеобщего охвата услугами здравоохранения является доступность лечения для всех. Считаю, что повышение качества и объема инвестиций в здравоохранение во всех странах, увеличение действий на национальных уровнях еще больше помогут приблизить мир к достижению этой цели", - продолжала Гафарова.

Информируя участников международной конференции о здравоохранении в Азербайджане, лидер азербайджанского парламента отметила, что развитие национальной системы здравоохранения, укрепление её материально-технической базы, кадровых ресурсов и обновление инфраструктуры в этой сфере всегда находятся в центре внимания государства. В результате проводимой руководством страны социальной политики идёт ежегодное увеличение финансирования здравоохранения из государственного бюджета, что позволяет улучшить деятельность медицинских учреждений и повысить уровень обслуживания в целом.

"Более 700 больниц было реконструировано и отремонтировано в нашей стране за последние восемнадцать лет. Медицинские учреждения соответствуют самым высоким стандартам. Последовательно предпринимаются шаги для улучшения системы здравоохранения и качества медицинских услуг. Более 5 миллионов человек в Азербайджане ежегодно проходят медицинское обследование за государственный счёт".

"В настоящее время в целях повышения качества медицинских услуг в стране и для обеспечения доступа населения к этим услугам внедряется обязательное медицинское страхование. С этой целью в 2016-м году было создано Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию".

"Отдельно хочется отметить Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджанской Республики госпожой Мехрибан Алиевой, и его исключительные услуги в реализации ряда государственных программ в области здравоохранения. Фонд реализовал множество крупных проектов в области организации ухода и лечения больных сахарным диабетом и талассемией, кампаний по сдаче крови, улучшения охраны здоровья матери и ребенка".

"Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году является одной из задач в рамках Целей в области устойчивого развития ООН. Азербайджан первое государство в своем регионе и одна из 12 стран мира, представивших 3-й добровольный национальный отчет о реализации Повестки дня на период до 2030 года. Набрав 72,4 из 100 возможных баллов в Индексе достижения целей в области устойчивого развития, Азербайджан занял 55-е место из 165 стран в Докладе об устойчивом развитии до 2021 года, что является лучшим результатом в регионе. Более того, "здоровье человека" является составной частью одного из 5-и национальных приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года".

"Следует отметить, что последние годы стали проверкой на прочность для систем здравоохранения во всем мире. К сожалению, даже самым развитым странам с колоссальным научно-интеллектуальным потенциалом и передовыми технологиями в сфере здравоохранения не удается противостоять распространению эпидемии коронавируса. Когда в начале прошлого года мир подвергся пандемии, Азербайджан, несмотря на продолжение оккупации 20 процентов своей международно признанной территории и постоянные военные провокации со стороны Армении, а также при наличии более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, предпринял серьезные шаги для своевременного и адекватного ответа на угрозы, возникшие в результате распространения инфекции".

Председатель Милли Меджлиса коснулась в своём выступлении и роли азербайджанского парламента в борьбе с пандемией.

"Наряду с широким обсуждением проблемы, в том числе, в парламентских комитетах, в некоторые законодательные акты были внесены изменения, содействующие снижению роста заболеваемости населения коронавирусной инфекцией", - продолжала Гафарова.

"В то же время со стороны Азербайджана был выдвинуты ряд инициатив для мобилизации глобальных усилий в борьбе с COVID-19, в том числе и в рамках ООН и Движения неприсоединения. В частности, наша страна не раз публично выражала недовольство так называемым "вакцинным национализмом" и приобретением богатыми странами вакцин в количествах, превышающих их потребности. Как известно, 17 ноября этого года на третьем комитете Ассамблеи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция об "Обеспечении равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция эта была выдвинута от имени государств-участников Движения неприсоединения по инициативе Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения. Отмечу, что к ней в качестве соавторов присоединились 126 стран-членов ООН".

"Азербайджан внес во Всемирную Организацию Здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США. Наряду с этим, для поддержки борьбы с коронавирусом мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Азербайджан безвозмездно снабдил несколько стран дозами вакцин".

В завершение своей речи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила свою уверенность в том, что парламентарии на своем уровне предпримут все возможные меры для обеспечения всеобъемлющей безопасности общественного здоровья, внеся тем самым определенный вклад в достижение одной из целей устойчивого развития - обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех.

За этим последовало заседание Совета МПА СНГ, на котором председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила по пункту повестки дня "Итоги проведённого Третьего Евразийского Женского Форума".

В целом, форум сыграл положительную функцию, обеспечив живое общение женщин на различных тематических сессиях, по словам г-жи Спикера. Ведь каждое обсуждение так или иначе способствует поиску ответов на вопросы, которые сегодня волнуют женщин региона. Велика роль женщин в формировании повестки дня мира и доверия, развитии экономики и здравоохранения, осуществлении социальных преобразований и разработке различных проектов для достижения целей в области устойчивого развития.