https://news.day.az/politics/1493316.html Выполнен ряд заданий на учениях "TurAz Qartalı - 2022" - ФОТО
Выполнен ряд заданий на учениях "TurAz Qartalı - 2022" - ФОТО
В ходе совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022" были выполнены вылеты боевыми самолетами для изучения местности, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Затем в соответствии с планом учений были выполнены оперативные полеты.
Перед полетами был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и другим техническим вопросам.
Военные пилоты Азербайджана и Турции, проявившие высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.
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