Новости армянских СМИ о якобы вторжении на территорию Армении не что иное, как вздор

Распространяемые в армянских СМИ и социальных сетях новости о якобы вторжении Азербайджана на территорию Армении не что иное, как вздор.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. В Карабахской экономической зоне Азербайджана до сих пор нахождится личный состав и техника вооруженных сил Армении. Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки. Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и вызванные ею сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации. Поэтому ответственность лежит именно на военно-политическом руководстве Армении", - сообщили в ведомстве.