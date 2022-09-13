Новости армянских СМИ о якобы вторжении на территорию Армении не что иное, как вздор - минобороны Азербайджана
Распространяемые в армянских СМИ и социальных сетях новости о якобы вторжении Азербайджана на территорию Армении не что иное, как вздор.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. В Карабахской экономической зоне Азербайджана до сих пор нахождится личный состав и техника вооруженных сил Армении. Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки. Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и вызванные ею сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации. Поэтому ответственность лежит именно на военно-политическом руководстве Армении", - сообщили в ведомстве.
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