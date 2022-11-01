https://news.day.az/politics/1508156.html Продлен срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане
Продлен срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане
Генеральная Ассамблея Великого национального собрания Турции продлила еще на один год срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Соответствующий законопроект от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен в Великое национальное собрание Турции в прошлом месяце.
Отметим, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня находится в Агдаме.
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