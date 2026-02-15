https://news.day.az/popularblog/1816081.html Рецепт торта "День и ночь" от блогера Нармин - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Нармин Аскерова, более известная как narmincooks, показала подписчикам как приготовить вкусный торт "День и ночь". Как передает Day.Az, рецептом Нармин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Рецепт торта "День и ночь" от блогера Нармин - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Нармин Аскерова, более известная как narmincooks, показала подписчикам как приготовить вкусный торт "День и ночь".
Как передает Day.Az, рецептом Нармин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре