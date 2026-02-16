Сабина Оруджева отказалась от шумных вечеринок

Азербайджанский блогер Сабина Оруджева призналась, что выбирает внутренний покой и гармонию, нежели шумные вечеринки.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.