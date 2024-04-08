Мадонна может стать почетным гражданином Рио-де-Жанейро в ходе голосования, которое пройдет совсем скоро в городском совете, по проекту, представленному бывшим мэром Сезаром Майей, передает Day.Az.

Напомним, что совсем недавно Мадонна объявила, что выступит с грандиозным, бесплатным концертом в Рио-де-Жанейро 4 мая, на пляже Копакабана - это станет кульминацией ее получившего всеобщее признание мирового турне "The Celebration Tour", который стал одним из самых обсуждаемых туров года. Это будет самое масштабное шоу за всю карьеру поп-королевы.

@celebrinews

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