Умер отец звезды «Улицы разбитых фонарей»

Умер отец актера сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексея Нилова Геннадий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Нилов ушел из жизни накануне, всего за два дня до своего 89-летия.

Прежде всего он известен по роли доктора Сундукова в фильме "Три плюс два", где сыграл вместе с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и другими выдающимися советскими артистами.

Траурная церемония пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 1 октября.