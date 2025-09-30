https://news.day.az/showbiz/1784491.html Умер отец звезды «Улицы разбитых фонарей» Умер отец актера сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексея Нилова Геннадий. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot. По информации источника, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Нилов ушел из жизни накануне, всего за два дня до своего 89-летия.
