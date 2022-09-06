Неполадки в метро, пассажиры высажены

Из-за технической неисправности в поезде, курсирующем на линии "Хази Асланов-Дарнагюль" бакинского метро, на станции "Низами" пассажиры были высажены.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Сообщается, что поезд был отправлен в депо для технического осмотра, а на линию выпущен резервный поезд.