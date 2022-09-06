https://news.day.az/society/1493314.html Неполадки в метро, пассажиры высажены
Неполадки в метро, пассажиры высажены
Из-за технической неисправности в поезде, курсирующем на линии "Хази Асланов-Дарнагюль" бакинского метро, на станции "Низами" пассажиры были высажены.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Сообщается, что поезд был отправлен в депо для технического осмотра, а на линию выпущен резервный поезд.
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