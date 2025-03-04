https://news.day.az/society/1734345.html Еще одна смерть от отравления спиртом в Баку В поселке Сабунчи одноименного района Баку, еще один человек стал жертвой отравления метиловым спиртом. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в одном из домов был найден мертвый 46-летний С. Луконин. Предположительно, он умер три-четыре дня назад. На данный момент проводится расследование по этому делу.
Еще одна смерть от отравления спиртом в Баку
В поселке Сабунчи одноименного района Баку еще один человек стал жертвой отравления метиловым спиртом.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в одном из домов был найден мертвый 46-летний С. Луконин. Предположительно, он умер три-четыре дня назад.
На данный момент проводится расследование по этому делу.
Ранее мы сообщали, что в Баку произошла еще одна смерть от отравления техническим спиртом.
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