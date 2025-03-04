Еще одна смерть от отравления спиртом в Баку

В поселке Сабунчи одноименного района Баку еще один человек стал жертвой отравления метиловым спиртом.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в одном из домов был найден мертвый 46-летний С. Луконин. Предположительно, он умер три-четыре дня назад.

На данный момент проводится расследование по этому делу.

Ранее мы сообщали, что в Баку произошла еще одна смерть от отравления техническим спиртом.