Арена в Баку – одна из лучших, где я когда-либо выступала

Гимнастическая арена в Баку - одна из лучших площадок, где я когда-либо выступала.

Об этом в пятницу сказала Trend спортсменка из Швейцарии Лорен Грюнигер после квалификационных выступлений на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Соревнования проходят замечательно. Нравится, что в Национальной арене гимнастики в Баку большое пространство для тренировок, много ковров, подходящее освещение", - отметила она.

Гимнастка сказала, что сегодня в ходе выполнения программ допустила небольшие недочеты.

"Возможно, сказалось волнение. Сегодня в квалификации выходила на ковер в первой группе, признаюсь, мне нравится выступать в начале соревнований. Но вчера поздно завершила тренировку и не смогла как следует отдохнуть. Завтра предстоит продемонстрировать еще два упражнения, и во второй соревновательный день выступлю уже в конце квалификации, и поэтому есть больше времени подготовиться", - добавила грация из Швейцарии.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.