Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Сегодня в Шпильберге прошел этап чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Австрии. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе и третье место на подиуме заняли пилоты "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, как и его партнер по "Мерседесу" и победитель квалификации Валттери Боттас, не смог завершить гонку из-за технических проблем. В итоге, личный зачет пилотов возглавил Феттель.

Результаты Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 71 круг

2. Кими Райкконен ("Феррари") - +1,504

3. Себастьян Феттель ("Феррари") - +3,181

4. Ромен Грожан ("Хаас") - +1 круг

5. Кевин Магнуссен ("Хаас") - +1 круг

6. Эстебан Окон ("Форс-Индия") - +1 круг

7. Серхио Перес ("Форс-Индия") - +1 круг

8. Фернандо Алонсо ("Макларен") - +1 круг

9. Шарль Леклер ("Заубер") - +1 круг

10. Маркус Эрикссон ("Заубер") - +1 круг

11. Пьер Гасли ("Торо Россо") - +1 круг

12. Карлос Сайнс-младший ("Рено") - +1 круг

13. Ланс Стролл ("Уильямс") - +2 круга

14. Сергей Сироткин ("Уильямс") - +2 круга

15. Стоффель Вандорн ("Макларен") - +3 круга

Сходы

Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

Брендон Хартли ("Торо Россо")

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Валттери Боттас ("Мерседес")

Нико Хюлькенберг ("Рено")

Личный зачет

Себастьян Феттель - 146 очков

Льюис Хэмилтон - 145

Кими Райкконен - 101

Даниэль Риккардо - 96

Макс Ферстаппен - 93

Валттери Боттас - 92

Кевин Магнуссен - 37

Фернандо Алонсо - 36

Нико Хюлькенберг - 34

Карлос Сайнс-младший - 28

Серхио Перес - 23

Эстебан Окон - 19

Пьер Гасли - 18

Шарль Леклер - 13

Ромен Грожан - 12

Стоффель Вандорн - 8

Ланс Стролл - 4

Маркус Эрикссон - 3

Брендон Хартли - 1

Сергей Сироткин - 0

Кубок конструкторов

"Феррари" - 247 очков

"Мерседес" - 237

"Ред Булл" - 189

"Рено" - 62

"Хаас" - 49

"Макларен" - 44

"Форс-Индия" - 42

"Торо Россо" - 19

"Заубер" - 16

"Уильямс" - 4