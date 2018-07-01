Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Сегодня в Шпильберге прошел этап чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Австрии. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе и третье место на подиуме заняли пилоты "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, как и его партнер по "Мерседесу" и победитель квалификации Валттери Боттас, не смог завершить гонку из-за технических проблем. В итоге, личный зачет пилотов возглавил Феттель.
Результаты Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 71 круг
2. Кими Райкконен ("Феррари") - +1,504
3. Себастьян Феттель ("Феррари") - +3,181
4. Ромен Грожан ("Хаас") - +1 круг
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") - +1 круг
6. Эстебан Окон ("Форс-Индия") - +1 круг
7. Серхио Перес ("Форс-Индия") - +1 круг
8. Фернандо Алонсо ("Макларен") - +1 круг
9. Шарль Леклер ("Заубер") - +1 круг
10. Маркус Эрикссон ("Заубер") - +1 круг
11. Пьер Гасли ("Торо Россо") - +1 круг
12. Карлос Сайнс-младший ("Рено") - +1 круг
13. Ланс Стролл ("Уильямс") - +2 круга
14. Сергей Сироткин ("Уильямс") - +2 круга
15. Стоффель Вандорн ("Макларен") - +3 круга
Сходы
Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
Брендон Хартли ("Торо Россо")
Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
Валттери Боттас ("Мерседес")
Нико Хюлькенберг ("Рено")
Личный зачет
Себастьян Феттель - 146 очков
Льюис Хэмилтон - 145
Кими Райкконен - 101
Даниэль Риккардо - 96
Макс Ферстаппен - 93
Валттери Боттас - 92
Кевин Магнуссен - 37
Фернандо Алонсо - 36
Нико Хюлькенберг - 34
Карлос Сайнс-младший - 28
Серхио Перес - 23
Эстебан Окон - 19
Пьер Гасли - 18
Шарль Леклер - 13
Ромен Грожан - 12
Стоффель Вандорн - 8
Ланс Стролл - 4
Маркус Эрикссон - 3
Брендон Хартли - 1
Сергей Сироткин - 0
Кубок конструкторов
"Феррари" - 247 очков
"Мерседес" - 237
"Ред Булл" - 189
"Рено" - 62
"Хаас" - 49
"Макларен" - 44
"Форс-Индия" - 42
"Торо Россо" - 19
"Заубер" - 16
"Уильямс" - 4