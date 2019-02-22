В Петропавловске-Камчатском стаффоширский терьер напал на беременную женщину, когда она гуляла во дворе со своей собакой, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах, которые публикует "360", видно, как пес бойцовской породы без намордника и поводка бежит на небольшую собаку.

Хозяйка берет своего питомца на руки, после чего агрессивное животное кидается уже на нее. Женщина получила рваные раны и обратилась к врачу, ее собаку тоже пришлось оперировать. Домашний питомец остался сильно покалечен.

Пострадавшая обратилась в полицию и прокуратуру. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По словам женщины, два года назад этот же пес растерзал другую ее собаку. Тогда женщине не удалось добиться от правоохранительных органов справедливости.

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