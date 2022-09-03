Наводнения: изменение климата бьет по Пакистану

Число жертв катастрофических наводнений и оползней в Пакистане превысило 1260. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, от удара стихии пострадали более 33 миллионов человек, что составляет 15% населения страны. Более 6 миллионов пакистанцев нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

Из-за муссонных дождей, продолжающихся с начала лета, по всей стране разрушены дома, школы, медицинские учреждения, дороги и мосты, затоплены посевные площади. Индустрии хлопка грозит потеря половины урожая, что уже вызвало рост цен на рынках.

По оценкам властей, на восстановление страны может потребоваться как минимум 10 миллиардов долларов.

Ситуация в Пакистане, где уничтожена часть запасов зерна и разрушена транспортная инфраструктура, угрожает проблемами с продовольствием в Афганистане, переживающем гуманитарный кризис.

Именно в пакистанский порт Карачи свозят международную помощь, затем она доставляется автотранспортом в соседнюю страну.