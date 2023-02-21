Тaлибы создaдут из инострaнных военных бaз особые экономические зоны

Брошенные в Афганистане иностранные военные базы будут превращены в деловые и торговые центры для содействия экономическому росту страны. Такое решение приняло руководство движения Талибан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, заместитель премьер-министра Талибана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар распорядился постепенно взять под контроль оставшиеся военные базы иностранных сил и преобразовать их в особые экономические зоны.

Отмечается, что изменения в первую очередь затронут базы в Кабуле и северной афганской провинции Балх. Среди них база Баграм, которая расположена в 70 км к северу от Кабула.

По данным "Голоса Америки", в течение почти 20 лет база Баграм служила "мозговым центром контртеррористических операций США против боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане и военных операций против Талибана.