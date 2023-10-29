В Казахстане зафиксирована первая смерть после вспышки сибирской язвы

Житель Карагандинской области Казахстана, госпитализированный с диагнозом сибирская язва, скончался, сообщило управление здравоохранения региона, передает Day.Az.

Отмечается, что, несмотря на предпринятые медицинские меры, пациент, родившийся в 1948 году, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался из-за тяжелой стадии заболевания и наличия серьезных сопутствующих заболеваний.

В управлении также уточнили, что позднее обращение за медицинской помощью оказало влияние на летальный исход. Однако состояние двух других заразившихся пациентов стабильное, и они продолжают находиться под постоянным наблюдением врачей. По информации пресс-службы, случаи заболевания были зафиксированы после убоя в частном подворье поселка восьмимесячного бычка.

Ранее в ведомстве сообщили, что трое жителей поселка Топар Карагандинской области также были госпитализированы с диагнозом сибирская язва, при этом еще двое находятся под наблюдением врачей.