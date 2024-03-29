Нетаньяху о подготовке к операции в Рафахе

Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Jerusalem Post.

Газета приводит заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС заложников сказал: "Мы завоевали север сектора Газа и Хан-Юнис; мы обезопасили сектор и готовимся войти в Рафах".

Премьер мотивировал подготовку к операции тем, что, по его мнению, "только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников".

США предупреждали Израиль, что ему в случае наземной операции в Рафахе грозит изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами.

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами", - заявил ранее на этой неделе представитель американского госдепа США Мэттью Миллер.

Шеф Пентагона Ллойд Остин на состоявшейся в Вашингтоне встрече с израильским министром обороны Йоавом Галантом сказал, что США готовы помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции в Рафахе, которая потенциально может поставить под угрозу гражданское население города.

В то же время, как сообщила The Wall Street Journal, на следующей неделе могут возобновиться переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Издание отмечает при этом, что "официальных заявлений относительно таких переговоров сделано не было".

Переговоры, проходившие на этой неделе, прервались после того, как ХАМАС отверг условия сделки, предложенной посредниками, предусматривающей временное перемирие и освобождение заложников.

Издание пишет, что одним из главных сдерживающих факторов на переговорах является вопрос о возвращении мирных жителей Газы в северную часть сектора, на чем настаивает ХАМАС, в то время как Израиль выступает против.

В дополнение к проблеме перемещенных гражданских лиц ХАМАС потребовал постоянного прекращения огня, вывода израильских войск из Газы и реального обмена заложниками и заключенными. Эти требования Израиль ранее отвергал как "бредовые".

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